"Delikanlı" dizisinde Salih Bademci’nin canlandıracağı karakterin adı Sarp oldu

OGM Pictures imzalı yeni dizi projesi "Delikanlı", sete çıkmak için gün sayarken projeden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin okuma provaları tüm hızıyla sürerken, başrol oyuncusu Salih Bademci’nin canlandıracağı karakterle ilgili bir güncelleme yapıldı. Daha önce "Pars" olarak duyurulan karakter ismi, senaryo çalışmaları kapsamında "Sarp Aydemir" olarak değiştirildi. Başarılı aktör, bu yeni ismiyle hikayenin merkezindeki nüfuzlu Aydemir ailesinin bir ferdi olarak izleyici karşısına çıkacak.



"DELİKANLI" DİZİSİNİN KONUSU



Dizinin temel çatışması, Aydemir ailesinin Yusuf (Mert Ramazan Demir) ve Hazan’ın (Melis Sezen) yaşadığı dar gelirli mahalleye bir spor kompleksi inşa ettirme kararıyla başlıyor. Mahallede büyüyen ve evlilik hazırlığı yapan çocukluk aşıkları Yusuf ile Hazan’ın sakin hayatı, bu büyük yatırım hamlesiyle sarsılacak. Özellikle Hazan’ın yaşamı, Sarp Aydemir (Salih Bademci) ile tanışmasının ardından daha önce planladığından bambaşka bir yöne evrilmeye başlayacak.



YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER



Daha önce "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminde partner olan Melis Sezen ve Salih Bademci, "Delikanlı" ile yeniden bir araya gelcek. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen dizinin, bayram tatili sonrasında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.



