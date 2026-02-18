Deniz Barut “A.B.İ” dizisine dahil oldu

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun paylaştığı yapım, yayınlanmaya başladığı günden bu yana her hafta yükselen bir grafik seyrediyor.





DENİZ BARUT, 'SUNA' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibine son olarak Deniz Barut dahil oldu. Son dönemde "Kaosun Anatomisi" ve "Bak Postacı Geliyor" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken Barut, hikayeye Suna karakteriyle giriş yapacak. Bir psikolog olan Suna'nın, ana karakterlerden Doğan (Kenan İmirzalıoğlu) ile geçmişe dayanan bir tanışıklığı bulunuyor.





A.B.İ. DİZİSİNİN KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?



Güçlü isimlerle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi isimler yer alıyor.

