Devlet tiyatrolarında hangi oyunlar var? (9-15 Ocak 2023)

Devlet Tiyatroları, 9-15 Ocak tarihleri arasında, 16 ilde 8 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak. 6 gün sürecek olan turnede 37 temsil, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elâzığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Denizli, Ordu, Mersin, Sakarya/Adapazarı, Zonguldak, Aydın, Denizli, Rize, Ordu, Mersin, Aksaray, Niğde ve Kocaeli’nde sanatseverlere merhaba diyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu: Turgut Özakman’ın yazdığı ve Mithat Erdemli’nin yönettiği “Ocak” adlı oyun; 10,11 Ocak tarihlerinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu ve 13,14 Ocak tarihlerinde Gaziantep Onat Kutlar Sahnelerinde,

Kristin Idaszak’ın yazdığı ve Özden Gököz Gürbüz’ün çevirmenliğini ve yönetmenliğini yaptığı “Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar” adlı çocuk oyunu 10,11 Ocak tarihlerinde Elâzığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu ve 13,14 Ocak tarihlerinde Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde,

Konya Devlet Tiyatrosu: 6 ile turne gerçekleştirerek 5 bin 411 seyirciyle bir araya gelen; Peter Shaffer’in yazdığı, Yıldız Serpen’in çevirdiği ve Yaşar Özboz’un yönettiği “Karanlıkta Komedi” adlı oyun, 10,11 Ocak tarihlerinde Samsun Devlet Tiyatrosu ve 13,14 Ocak tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde,

Adana Devlet Tiyatrosu: Ege Kızık’ın yazdığı ve Levent Aras’ın yönettiği “Ortak Cinayetin Suç Duyurusu” adlı oyun, 10,11 Ocak tarihlerinde Sakarya Adapazarı Belediyesi Orhan Gazi Kültür Merkezi ve 13,14 Ocak tarihlerinde Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde,

Sivas Devlet Tiyatrosu: 9 ile turne gerçekleştirerek 6 bin 28 seyirciye ulaşan; Toygun Orbay’ın yazdığı ve Burcu Aksakal’ın yönettiği “Yirmibironbeş Treni” adlı oyun, 10,11 Ocak tarihlerinde Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Hidayet Sayın Kültür Merkezi ve 13,14 Ocak tarihlerinde Denizli Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde

Trabzon Devlet Tiyatrosu: 6 ile turneye giden ve 5 bin 229 seyirciye ulaşan; Matei Visniec’in yazdığı, Ahmet Güngören’in çevirdiği ve Murat Çidamlı’nın yönettiği “Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı oyun, 10,11 Ocak tarihlerinde Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi ve 13,14 Ocak tarihlerinde Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnelerinde,

Van Devlet Tiyatrosu: 6 ile turne yapan ve 3 bin 761 izleyiciye merhaba diyen; Matei Visniec’in yazdığı, Oya Yılmaz’ın çevirdiği ve Nesimi Kaygusuz’un yönettiği “Penceredeki Atlar” adlı oyun, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, 13 Ocak Cuma günü Niğde Kültür Merkezi ve 15 Ocak Pazar günü Aksaray Kültür Merkezi Sahnelerinde,

İstanbul Devlet Tiyatrosu: Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında yer alan ve yurt dışında 1 ülkeye yurt içinde 18 ile turne gerçekleştirerek 199 temsil ile 78 bin 327 izleyiciye ulaşan, Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen-Kemal Uzun’un çevirmenliğini yaptığı ve Haldun Dormen’in yönettiği “Karmakarışık” adlı oyun; 12,13,14 Ocak tarihlerinde Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.