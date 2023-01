Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist sanatseverlerle buluşuyor

Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil, 26 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında sergilenecek.



Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in en geniş NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan ve Renko London organizasyonu, Renk Erbil küratörlüğünde hayata geçen Neonist by Devrim Erbil sergisi, açıldı. Devrim Erbil Neonist serisi sanatçının klasikleşmiş İstanbul konseptlerini neon renklerle yenilemesinden doğuyor, aynı zamanda yeni dijital sanat akımı NFT serileri ile sanatçının en kapsamlı NFT serisi olarak dikkati çekiyor.

Devrim Erbil’in LONDRA temalı ilk NFT Eserinden sonra en geniş NFT Koleksiyonu Neon İstanbullar



Neonist by Devrim Erbil sergisi, sanatçının ilk kez Londra’yı resmettiği ‘Londra Bir Rüya Gibi’ eseri ve limitli serilerinin yer aldığı ve Londra’da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen sergisinden sonraki en geniş NFT koleksiyonunu içeriyor. Sergi, hepsi neon konsept içeren, NFT edisyonlarla birlikte toplam 321 parça koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor.



Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, dijital olarak dünya çapında erişilebilir olan organizasyona iştirak edebiliyor ve orijinal eserlerle birlikte NFT dijital eserlere www.renkolondon.com adresinden teklif verebiliyor. Serginin “masterpiece” eseri 120 cm/180 cm Neon Istanbul yağlı boya tablosunun NFT versiyonu Amerikalı ünlü dijital sanatçı Silly Gabe ve Devrim Erbil’in ortak çalışmasıyla üretiliyor. Daha önce London Like A Dream eserinde de birlikte çalışan iki ünlü sanatçı, Londra sonrasında İstanbul konseptinde yeni bir çalışmaya imza atıyor.





Erbil Kare, Devrim Erbil stüdyosunun inovatif kaynağı



Evrim Erbil tarafından kurulan Erbil Kare, Devrim Erbil’in sanat hayatındaki en önemli yeniliklerin yaratıcılarından. Sanatçının silk screen stüdyosunun kurulması ve geliştirilmesinden çeşitli medya tekniklerine kadar Türk sanatında ilk denecek birçok yenliğe imza atan Erbil Kare, 2019 yılında Devrim Erbil‘in Türkiye’de ilk kez hayata geçen ve dünyanın önde gelen sanatçılarının kullandığı giclee orjinal eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Kısa süre içinde büyük ilgi gören alüminyum üzeri giclee monotype rölyefli eserler sanatçının en önemli tekniklerinden biri haline geldi. Neonist by Devrim Erbil kolleksiyonunda büyük bir ağırlığa sahip olan giclee eserler, Erbil Kare’nin tasarımı ile artık daha büyük boyutlarda ve alüminyum dışında kağıt üzerinde de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi aynı zamanda Erbil Kare’nin yeni serilerinin de lansmanı özelliğini taşıyor. Sergi The Stay Boulevard Nişantaşı otelinde sergilenecek.