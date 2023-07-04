Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu 'Aşk Mevsimi' isimli filmde buluşuyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu iddialı bir aşk projesinde başrolü paylaşacak. İki ünlü oyuncu Sugarworkz’un yeni filmi "Aşk Mevsimi" için anlaşmaya vardı. Ağustos ayında Bozcaada‘da sete çıkacak olan filmi Murat Şeker yönetecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin senaryosunu “Çakallarla Dans” serisinin yanı sıra “Aşk Geliyorum Demez”, “Deliormanlı” ve “Görevimiz Tatil” gibi projenin yönetmenliği yapan Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi beraber yazdı.