Disney Plus Türkiye, Atatürk dizisinin yayın tarihini duyurdu

Son dönemde orijinal yerli içerikleri yayından kaldıran dijital yayın platformu Disney Plus, The Armenian National Committee of America-Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin (ANCA) 'Atatürk' dizisinin iptal edilmesi çağrısının ardından dizinin fragmanını yayınladı. Platform paylaşıma, "Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" notunu düştü.

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 6 bölümlük 'Atatürk' dizisi, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Disney+ Türkiye (@disneyplustr)'in paylaştığı bir gönderi

Ne olmuştu?

Gazete Duvar'ın haberine göre Disney Plus, Amerika ve birkaç ülke hariç tüm dünyada 2024 sonuna kadar yerli içerik üretmeme kararı aldığını geçen günlerde açıkladı. Türkiye‘de ise platformda Atatürk ve birkaç dizisinin dışında yeni içeriklerini yayınlamayacak. 2025 yılında yeniden proje alımları başlayacak.

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisinin iptal edilmesini istedi. Açıklamada IMDB'nin adresine de yer verilerek, filmin yayından kaldırılması istendi.

Bunun ardından “Recep İvedik 7“, “Kaçış“, “Bursa Bülbülü” gibi birçok içerik, platformdan geçici bir süreliğine kaldırdı. İçeriklerin ANCA'nın çağrısı nedeniyle kaldırılmadığı, eski yapımların arşivde saklanma sürecinin de platforma ayrı bir maliyete neden olduğu belirtildi.