Disney Plus'a Nisan ayında eklenecek film ve diziler belli oldu
Haziran itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney+, kütüphanesine yeni yapımları eklemeye devam ediyor. Nisan ayında Disney+’a eklenecek yeni içerikler belli oldu...
Disney+ kullanıcıları, nisan ayında şu ana kadar paylaşılanlara göre 6 yeni dizi, 3 belgesel ve 1 filmle buluşacak. Platforma eklenecek yeni yapımlar arasında "Jules Verne: Journey to the Center of the Earth" ve "Blackfish" yer alıyor.
Nisan ayında Disney+’a gelecek tüm yeni içerikler
- 5 Nisan The Mandalorian (Sezon 3 / Bölüm 6)
- 5 Nisan Call It Love (Sezon 1 / Bölüm 13-14)
- 5 Nisan My Family (Sezon 1 / Bölüm 4)
- 5 Nisan The Good Mothers
- 5 Nisan The Crossover
- 5 Nisan Jules Verne: Journey to the Center of the Earth
- 5 Nisan Bad Signal: Ther Series
- 5 Nisan Blackish (Sezon 8 / Tüm Bölümler)
- 5 Nisan 9-1-1: Lone Star (Sezon 4 / Bölüm 6)
- 5 Nisan Wu-Tang: An American Saga (Sezon 3 / Bölüm 10)
- 5 Nisan The Great North (Sezon 3 / Bölüm 12)
- 5 Nisan The Pope: Answers
- 5 Nisan Area21 Live on Planet Earth
- 5 Nisan Hazen Audel ile And Dağları'nda Kabile Yaşamı
- 7 Nisan Tiny Beautiful Things
- 7 Nisan Mickey Saves Christmas
- 8 Nisan Tengoku-Daimakyou (Sezon 1 / Bölüm 2)