Disney Plus'ın Aslı Enver ve Mehmet Günsür'lü "Arayış" dizisinden ilk fragman

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü üstlendiği yeni Disney Plus yerli içeriği Arayış için geri sayım başladı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Arayış ilk fragmanı

Aslı Enver’in ve Mehmet Günsür’ün rollerine dair ilk izlenimlerinin verildiği tanıtımda; Tufan (Mehmet Günsür) karakterinin “Mutluluk bir ada, kulaç attıkça uzaklaşan, asla ulaşamadığımız bir ada,” sözleri dikkat çekerken Nisan’ın (Aslı Enver) “Acılarına karşılık vaat edilen bir cennet var, kalbine güven, orada bir yerde…” dediği sahneler dikkat çekiyor.

Arayış dizisi oyuncuları

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu’nun onlara eşlik ettiği Arayış’ta genç bir kadının gizemli bir adadaki kendini arayış hikayesi anlatılıyor.