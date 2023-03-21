Disney Plus'ın yeni dizisi 'Arayış'tan ilk fotoğraflar yayınlandı! Arayış dizisinin konusu nedir?

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrol olduğu Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinden ilk kareler yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor. Arayış dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Arayış dizisi konusu

Dizinin konusu şöyle:

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

Arayış dizisinin kadrosunda kimler var?

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca

Defne Kayalar,

Devin Özgür Çınar,

Erol Babaoğlu,

İpek Türktan,

Erdem Şenocak,

Begüm Akkaya,

Şeyma Gökçe Cengiz,

Onur Ünsal,

Eylem Yıldız,

Oral Özer,

Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.