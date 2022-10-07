Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi Ben Gri'den ilk tanıtım! İşte Ben Gri konusu ve oyuncu kadrosu

Disney Plus yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan, senaryosu OGM yazım grubu tarafından yazılan ve yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ile Durul Taylan’ın oturduğu Disney+’ın, Türkiye’deki yeni orijinal dizisi ‘Ben Gri’den ilk tanıtım yayınlandı. Peki Ben Gri konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Ben Gri dizisi konusu

Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının başına gelen olayla değişmesini konu alıyor. Dizi Fuat’ın, kızının yaşadığı olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla beraber kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini ve kendi adaletini sağlama çabasını usta bir dille seyirciye aktaracak.

Diziden yayınlanan ilk tanıtımda yer alan replikler ve gerilimli sahneler, izleyiciye dizinin dünyasına dair ipuçları veriyor.

Ben Gri dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerinde Timuçin Esen ile Ebru Özkan yer alırken oyuncu kadrosunda ise Alican Yücesoy, Buçe Buse Kahraman, İlayda Akdoğan, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman gibi genç ve usta isimler bir araya geliyor.

İşte Ben Gri dizisi ilk tanıtım videosu