Dizide ayrılık! Üç Kız Kardeş'e o isim veda ediyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Demircan Kaçel diziden ayrılıyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Üç Kız Kardeş dizisi salı akşamlarının reytinglerine damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen Süreç Film imzalı dizinin yeni bölümde bir veda yaşanacak. Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan diziden “Mesut” rolüne hayat veren Demircan Kaçel ayrılacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demircan Kaçel (@demircankacell)'in paylaştığı bir gönderi

45. bölümde diziden çıkacak olan başarılı oyuncu Netflix’in “Kuş Uçuşu” dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı. Ay Yapım imzalı dizide ofisboy Yusuf karakterine hayat veren Demircan Kaçel’in henüz seyirciyle buluşmayan 2. ve 3. sezonda rolü iyice artıyor ve ana karakterlerden biri olarak hikâyeye yön veriyor. Şu günlerde “Kuş Uçuşu”nun 3. sezonu çekiliyor.