Haftaya diziler yılbaşı arası verecek mi?

Yılın son günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda yılbaşı arasına girecek diziler merak edilmeye başlandı.

Özellikle de yeni dizileri ile adını sıkça duyuran ATV ve Star, alacağı kararla yakından takip ediliyor. Peki, Diziler yılbaşı arasına girecek mi? Haftaya hangi diziler yok? İşte detaylar…

DİZİLER YILBAŞI ARASINA GİRECEK Mİ?

Yılın son günlerine doğru gidilen şu günlerde televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘diziler yılbaşı arasına girecek mi?’ sorusu oldu. Pek çok izleyici sevdiği ve merakla takip ettiği dizilerin, yılbaşı tatilleri araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, TV kanalları hem yılbaşı hem de reklam verenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını aralarıyla ilgili bu dönem belirsizlikler yaşıyor.

YENİ DİZİLERİN AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU

Özellikle de ATV ve Star TV’de yayınlanacak olan yeni diziler, yılbaşı aralarına girip girmeyecekleri merakla bekleniyor. ATV’de Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştıkları A.B.İ dizisi yer alıyor.

Star TV’de ise Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerini paylaştıkları ‘Sevdiğim Sensin’ adlı dizi yer alıyor. Her iki yeni dizi de kulislerde konuşulana göre, değişiklik olmazsa aynı gün yayınlanacak.