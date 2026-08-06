Doğanın Kanunu 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Doğanın Kanunu dizisi 9. bölümüyle ekranlara geldi.

Bölümde Saffet'in Keçilik'teki hissesini Doğa'ya sattığının ortaya çıkması büyük bir krize neden olurken, Yaman ile Doğa arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Bölümün ardından izleyiciler tarafından Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

DOĞANIN KANUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star TV tarafından henüz Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.

DOĞANIN KANUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saffet'in Keçilik Çiftliği'ndeki hissesini Doğa'ya sattığının ortaya çıkması, Demir ailesinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Yaman, Doğa'yı toprakları ele geçirmekle suçlarken, Doğa ise hisseyi yalnızca Mert'in eline geçmesini önlemek amacıyla aldığını ve gerekirse tapuyu aileye devretmeye hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Nesrin'in şehirde yeni bir hayat kurma isteğinden vazgeçmemesi ve Saffet'in ilk kez eşinin yanında durması aile içindeki çatışmaları daha da derinleştirdi.

Perihan ve Yaman, Hulusi'nin satıştan önceden haberdar olduğunu öğrenince olayın arkasında daha büyük bir plan olabileceğini düşünerek doğrudan harekete geçmek yerine doğru zamanı beklemeye karar verdi. Diğer tarafta Doğa, yaşanan tüm baskılara rağmen Keçilik Çiftliği'ni büyütme hedefinden vazgeçmedi. Vera ile birlikte yeni turizm projeleri üzerinde çalışmaya başlayan Doğa, yeni konsept için tanıtım filmi hazırlıklarına başladı.