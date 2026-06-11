Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV’nin yeni dizisi 'Doğanın Kanunu', ekran yolculuğuna hızlı ve etkili bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ı buluşturan dizi; ilk bölümündeki sürükleyici temposu, derinlikli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başardı. Peki, Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında başlayan Doğanın Kanunu 1. bölümüyle dizi severlerden yoğun ilgi gördü. Başrollerde yer alan Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın performansları sosyal medyada övgü toplarken, dizinin etkileyici hikâyesi de izleyicileri ekran başına kilitledi.
DOĞANIN KANUNU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.
Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır. Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur.
Plazaların parıltılı dünyasında geçerli olan Doğa’nın Kanunları, bu topraklarda hükmünü yitirirken; artık emeğin, alın terinin ve intikam ateşiyle yanan Yaman’ın kuralları geçerli olacaktır.
DOĞANIN KANUNU KONUSU
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alıyor.