Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğanın Kanunu 5. bölümde; Doğa, Yaman’ın kendisinden neden bu kadar nefret ettiğini sorgulamayı sürdürürken, Yaman’ın yıllar önce iş görüşmesine giderken giydiği ceketi bulması kafasındaki bütün düğümleri çözüyor. Doğa’nın büyük bir şaşkınlıkla, “Hatırladım seni... Sen o’sun!” sözleriyle Yaman’la ilgili gerçeği fark ettiği an ise yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.