Doğa’nın Kanunu dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yaz aylarında ekrana gelmesi beklenen Doğa’nın Kanunu dizisi seyirci tarafından merak edildi.

Star TV ekranları için çekilecek olan yeni iddialı projenin, yaz dizisi olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

DOĞA’NIN KANUNU DİZİ KONUSU NEDİR?

Romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Doğa’nın Kanunu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı projenin yaz aylarında ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı yeni yaz dizisi, karakterlerin yıllar sonra buluşmasını ekranlara getirecek.

DOĞA’NIN KANUNU DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Oldukça etkileyici bir aşk hikayesini konu alacak olan Doğa’nın Kanunu dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Etkileyici hikayesiyle şimdiden merak konusu olan iddialı proje, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yaz sezonuna damga vurması beklenen Doğa’nın Kanunu dizisinin ilk oyuncusu Alperen Duymaz oldu.

Oyuncu kadrosundaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği Doğa’nın Kanunu dizisinde Alperen Duymaz, özgür ruhlu, doğa aşığı Yaman’ı oynayacak. Doğa ve Yaman’ın hikayesinin anlatılacağı yaz dizi Urla’da çekilecek.