'Doktor Başka Hayatta' ne zaman başlayacak?

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrolünde yer aldığı Doktor Başka Hayatta, ekranlara geleceği gün merakla bekleniyor. Gerçek olaylardan esinlenen Doktor Başka Hayatta dizisi, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olmadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini ekranlara getiriyor.

KANALI BELLİ OLDU

Seyircilerin merakla beklediği Doktor Başka Hayatta, NOW TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Doktor Başka Hayatta dizisi pazar akşamları ekranlara gelebilir.

'DOKTOR BAŞKA HAYATTA' HANGİ GÜN YAYINLACAK?

Pazar günü ekranlara gelen Sahtekarlar dizisinin düşük reytingleri nedeniyle finale gideceği iddia ediliyor. Ancak ne yapımdan ne de kanaldan konu hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyor. Ancak kulislerde konuşulana göre, Sahtekarların final yapmasıyla Doktor Başka Hayatta dizisi pazar akşamları ekranlara gelecek.

'DOKTOR BAŞKA HAYATTA' KONUSU NEDİR?

Yaşadığı saldırı sonucu 12 yılını hatırlamayan İnan Kural (İbrahim Çelikkol), hayatındaki meydana gelen değişimleri anlatacak olan Doktor Başka Hayatta dizisi, Dass Yapım imzasını da taşıyarak, Selen Sevigen ve Berke Sevigen’ın yapımcılığıyla ekranlara gelecek.

Dizinin ilk üç bölümü Birsen Altuntaş’ın haberine göre, tamamlandı. Ancak set ekibi dizinin yayın tarihi belli olana kadar çekimlere ara verdi. Sahtekarlar dizisinin final yapması dahilinde Pazar akşamları izleyicisiyle buluşacak.

OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncular Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştıkları Doktor Başka Hayatta, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya gibi isimlerde yer alıyor.