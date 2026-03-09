'Doktor Başka Hayatta' oyuncusu İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikol'un bilinmeyenleri

14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli, İzmit'te dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, bugün 44 yaşındadır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenli olan oyuncu, spordan sanata uzanan çok yönlü geçmişiyle tanınıyor.

Çelikkol, Doktor Başka Hayatta dizisiyle ekranlara döndü. İbrahim Çelikkol'un yeni karakteri Doktor İnan oldu.

'Doktor Başka Hayatta' İnan Kim?

İlk bölümü 8 Mart 2026 Pazar akşamı yayına giren Doktor: Başka Hayatta dizisinde Prof. Dr. İnan Kural eski dahiliye şefidir. Aylin’in eski kocası, Sine’nin babası, Elif’in gizli sevgilisi olan İnan için artık bunların hiçbiri bir şey ifade etmez. Hayat bazen tam da bitti dediğiniz yerde yeniden başlar.

Kariyer Yolculuğu: Basketboldan Sete

Oyunculuğa adım atmadan önce profesyonel olarak basketbolla ilgilenen Çelikkol, Genç Milli Takım'da forma giymiş bir milli basketbolcudur. Basketbolu bıraktıktan sonra bir süre modellik yapmış, ardından usta yönetmen Osman Sınav ile tanışmasıyla hayatı değişmiştir. İlk projesi olan "Pars: Narkoterör" ile oyunculuk kariyerine güçlü bir giriş yapmıştır.

En Çok İzlenen Dizileri

İbrahim Çelikkol, bugüne kadar birçok kült yapımda başrolü üstlendi. İşte kariyerinin dönüm noktası olan bazı projeler:

İffet (Cemil)

Merhamet (Fırat)

Siyah Beyaz Aşk (Ferhat)

Doğduğun Ev Kaderindir (Mehdi)

Bir Zamanlar Çukurova (Hakan Gümüşoğlu)

Kuş Uçuşu (Kenan)

Doktor: Başka Hayatta (Güncel Projesi)

İbrahim Çelikkol evli mi?

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, 2022 yılında eşinden anlaşmalı olarak ayrılmıştır. Oyuncu, daha sonra Natali Beatris Yarcan ile evledi.