Doktorların sırrı! Doktorlar kendi doktorlarını seçerken neye dikkat eder?

Sevdiğiniz, güveneceğiniz doktoru bulmak zordur, bir de ondan randevu koparmak ayrı bir zorluktur. Bir doktor seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. Doktorların kendi doktorlarını seçerken nelere dikkat ettiklerini birlikte öğrenelim:

Samimi davranacak ve dikkatini size verecek bir doktor bulmak

"Empati yapabilen birini arıyorum ama soru şu: Bunu nasıl anlayabilirim?" Oklahoma merkezli Oak Street Health'in tıbbi direktörü Dr. John Schumann "İlk olarak sana kendini önemli hissettirecek birini istiyorsun. Acele etmediklerini ve dikkatinizi size verebileceklerini, gözlerinizin içine bakabileceklerini ve sizi dinleyebileceklerini hissetmek istiyorsunuz" diyor.

Dr. John Schumann ayrıca kendisine insan gibi davranan bir doktor aradığını söyledi. Schumann "Bir doktora gittiğimde bana gerçekten bir nesne gibi davranıyorsa ve insanlığıma gerçekten saygı duymuyorlarsa, bu beni gerçekten rahatsız edecek ve bir daha o doktora gitmeyeceğim." diyor.

Bu özelliklerde bir doktor bulmak için biraz deneme yanılma yapmak gerekebilir. Ancak beğenmediğinizde doktorunuzdan ayrılmanızın sorun olmadığını unutmayın.

Gidilecek olan sağlık merkezindeki personelden de memnun olmak

Schumann'a göre, hastaların sağlık merkezindeki bir personelden memnun olmadıklarında doktorlara şikayet etmesi oldukça yaygın.

Schumann, "Hasta olduğumda, doktoru sevsem bile, personelini beğenmezsem o sağlık merkezine tekrar gitmek istemeyebilirim," diyor.

Wood ise "Sağlık merkezine gitmenizin nedeni muhtemelen doktorunuz olsa da doktorunuzu çoğunlukla 15 veya 20 dakika gördüğünüzü unutmayın. O yüzden sağlık merkezindeki personel ve hemşireler de önemli" diyor.

Doktorun kendi muayenehanesi varsa hasta kayıtlarını hastaneyle paylaşması gerekiyor

Wood'a göre, muayenehanesine gittiğiniz doktor kendisindeki verileri siz bir hastaneye gittiğinizde sizinle ve hastane ile paylaşmaya izin vermeli. Hastaneye yatırıldığınızda, hasta geçmişinizin görülmesi çok önemlidir.

Belirli ürünleri almaya zorlayan bir doktor istemiyorlar

Schumann, doktorun reçete edilebilir ilaçlar ya da medikal ürünler dışında, takviye ya da yan ürünler önermemesine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Doktora özel takviyeler veya her derde deva ilaçlar satılmak için değil, tedavi için gittiğini ekliyor.

Doktorun hızlı yanıt vermesine dikkat ederler

Doktor randevusu almak her zaman kolay olmaz. Schumann, size vaktinde dönmeyen doktoru değiştirmenin ya da başka bir sağlık merkezine yönelmek daha doğru olabileceğini söylüyor.

Sağlık sorunlarını veya tedavi şeklini kolayca açıklayabilecek bir doktor ararlar

Doktora gidip kullandıkları tıbbi dilin ne anlama geldiğini bilmemek sık rastlanır bir durumdur ve çok hoş değildir. Wood, "Doktorunuz tedavi sürecinin nasıl gittiği ile ilgili açıkça konuşuyor mu, geri bildiriminizi önemsiyor mu diye dikkat etmelisiniz." diyor.

Genel olarak, doktorlar iyi bir üne sahip doktorlara giderler

Bölgenizdeki en iyi doktorlar hakkında arkadaşlarınızdan veya ailenizden tavsiye istemek iyi bir fikirdir. Doktorun ne tür çalışmaları olduğunu görmek için Google'da da arama yapabilirsiniz.

İşte doktorların kendilerine doktor seçerken dikkat ettikleri kriterler bu şekilde... Yine de unutmamak gerekir ki, sizin için doğru doktor, en yakınınız için doğru doktor olmayabilir ve bu son derece normla bir durumdur.