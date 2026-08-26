Dolly Parton kimdir?

Dolly Parton, 25 Ağustos 2026'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Parton'ın ölümünden önce kısa süreli bir kanser hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi. Sanatçının Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Cancer Center'da, yakınlarının yanında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Parton'ın ölümünden önce de çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Son dönemde böbrek ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bazı programlarını iptal etmek zorunda kaldığı aktarılmıştı.

DOLLY PARTON KİMDİR?

Dolly Rebecca Parton, 19 Ocak 1946'da ABD'nin Tennessee eyaletinde dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, yapımcı, iş insanı ve hayırsever kimlikleriyle tanınan Parton, yaklaşık 70 yıla yayılan kariyeri boyunca country müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Müzik kariyerinde “Jolene”, “9 to 5” ve “Coat of Many Colors” gibi şarkılarla dünya çapında üne kavuştu. Whitney Houston'ın seslendirdiği “I Will Always Love You”nun söz yazarı ve bestecisi olarak da geniş kitleler tarafından tanındı.

DOLLY PARTON KAÇ YAŞINDAYDI?

19 Ocak 1946 doğumlu olan Dolly Parton, 25 Ağustos 2026'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü ailesi tarafından duyuruldu.

Parton, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve televizyon çalışmalarında da önemli başarılara imza attı. “9 to 5” ve “Steel Magnolias” gibi yapımlarda rol aldı.

DOLLY PARTON'IN MÜZİK KARİYERİ

Dolly Parton, dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştiren en başarılı kadın sanatçılardan biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca 11 Grammy ödülü kazanan Parton, Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi oldu.

Sanatçı aynı zamanda Country Music Hall of Fame ve Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

DOLLY PARTON SADECE ŞARKICI DEĞİLDİ

Parton, müzik kariyerinin dışında girişimcilik ve hayırseverlik faaliyetleriyle de öne çıktı. Tennessee'de kurduğu Dollywood tema parkı, sanatçının en bilinen ticari girişimlerinden biri oldu.