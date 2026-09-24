Donatella Versace yeni bir markayla geri dönüyor

Donatella Versace, Versace'nin yaratıcı yönetiminden ayrılmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, Los Angeles merkezli Revolve Group ile ortaklaşa oluşturduğu yeni bir bağımsız girişimle moda dünyasına geri dönüyor.

ÜNLÜ MODACI İÇİN YENİ DÖNEM

Proje, moda ve güzelliği bir araya getirecek; Donatella Versace, yaratıcı ipleri yeniden eline alarak, genç neslin stili nasıl keşfettiği, giydiği ve paylaştığı etrafında bir marka şekillendirecek. Kardeşi Gianni'nin ölümünden sonra neredeyse 30 yıl boyunca Versace'yi tanımlayan ünlü modacı için bu, yeni bir dönemi işaret ediyor.

Bu ortaklık aynı zamanda iki çok farklı etki türünü bir araya getiriyor: Donatella Versace'nin eşsiz yaratıcı kimliği ve Revolve'un dijital altyapısı, küresel erişimi ve modayı çağdaş kültürle birleştirme deneyimi.

ABD, Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'da piyasaya sürülecek olan yeni markanın adı ile ilk ürünlerinin 2027'de açıklanması bekleniyor.

Ayrıntılar kasıtlı olarak gizli tutulsa da, Donatella Versace’nin yarattığı dünyada eğlence ve kültürün de rol oynaması bekleniyor; bu da geleneksel moda ve güzelliğin ötesine uzanan bir hedefi kapsıyor.