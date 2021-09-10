Netflix, Don't Look Up filminin resmi tanıtım fragmanını ve ilk karelerini paylaştı

Yönetmen Adam Mckay'in Don't Look Up filmi sinema severlerle buluşuyor. Filmin yayına girecek tarihi belli oldu. Film ne zaman yayına girecek? Filmin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Ayrıca filmin resmi fragmanı ve filmden gelen ilk kareleri sizler için hazırladık...

Don't Look Up Filmi Ne Zaman Yayına Giriyor?

Film, yayın tarihi belli oldu. Film 24 Aralık 2021 tarihinde Netflix'te yayına girecek.

Don't Look Up Filminin Konusu Ne?

Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?

Don't Look Up Filminin Oyuncu Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?

Oscar ödüllü Adam McKay’in (Büyük Açık) yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Don’t Look Up‘un oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley with Cate Blanchett and Meryl Streep yer alıyor.

Don't Look Up Filminin Resmi Fragmanı

Don't Look Up Filminden ilk kareler:

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