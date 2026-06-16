Dossha’nın doğuşu: İki kadın girişimcinin 'activewear' hikâyesi

Kadın girişimciler Dilara Aydın ve Şeyma Polat’ın farklı uzmanlık alanlarını ortak bir paydada buluşturmasıyla kurulan Dossha, bugün spor giyim pazarındaki payını artırırken, yalnızca bir tekstil markası olmanın ötesine geçerek kadın odaklı bir topluluk ve ilham platformu olma misyonunu üstleniyor. Performans, estetik, konfor ve ulaşılabilir lüks kavramlarını operasyon merkezine alan marka, modern kadının hem antrenman anlarında hem de günlük yaşam senaryolarında yüksek özgüvenle hareket etmesini sağlayan ürün mimarileri geliştiriyor.

İki Farklı Uzmanlık Alanının Tek Bir Vizyonda Senkronizasyonu

Dossha’nın kısa sürede sektörde dikkat çeken bir ivme yakalamasının arkasında, kurucu ortakların birbirini tamamlayan profesyonel yetkinlikleri yer alıyor. Kuruculardan Dilara Aydın, markanın kreatif vizyonunu, tasarım dilini ve iletişim stratejilerini şekillendirirken; Şeyma Polat ise üretim, tedarik zinciri, operasyon ve sürdürülebilir büyüme süreçlerinin yönetimini üstleniyor.

Markanın çıkış noktasını oluşturan en önemli sektörel içgörü, activewear pazarında ürün kalitesi ile fiyat dengesi arasında kronikleşmiş bir boşluğun bulunması oldu. Uluslararası markaların yüksek fiyat politikaları ile performans beklentilerini karşılamakta yetersiz kalan alternatifler arasındaki bu açığı analiz eden kurucular, Dossha’yı premium kumaş kalitesini, fonksiyonel dikişsiz (seamless) teknolojileri ve çağdaş estetiği daha erişilebilir kılmayı hedefleyen bir "ulaşılabilir lüks" markası olarak konumlandırdı.

"Dossha'yı kurarken yalnızca spor kıyafeti üretmek istemedik. Kadınların kendilerini iyi hissedecekleri, günlük hayatlarında da kullanabilecekleri ve gerçekten bağ kurabilecekleri bir marka yaratmak istedik."— Dilara Aydın, Dossha Kurucu Ortağı

Kadim Felsefeden Modern Tasarıma: Ayurveda ve "Dosha" Etkisi

Markanın kurumsal kimliği ve isimlendirme stratejisi, köklü bir felsefi altyapıya dayanıyor. Dossha, ismini ve tasarım felsefesini Ayurveda öğretisinde yer alan "Dosha" kavramından alıyor. Bu kadim öğreti; her bireyin kendine has bir biyoenerjiye, karaktere, denge noktasına ve yaşam ritmine sahip olduğunu savunuyor.

Marka, ürün geliştirme ve Ar-Ge süreçlerinde bu bireysellik ilkesini merkeze koyuyor. Her kadının anatomik yapısının, günlük yaşam temposunun ve konfor beklentisinin benzersiz olduğu gerçeğinden hareketle koleksiyonlar çeşitlendiriliyor. Bu yaklaşım, Dossha ürünlerinin yalnızca saf bir fiziksel performansa değil; mental iyi oluşa, özgüvene ve günlük yaşam konforuna odaklanmasını sağlıyor.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Kadın İstihdamı ve Topluluk Kültürü

Dossha’nın kurumsal yapısında kadın gücü ve dayanışması, bir pazarlama söyleminin ötesinde operasyonel bir standart olarak uygulanıyor. Kadın istihdamını ve ekonomik kalkınmada fırsat eşitliğini somut olarak destekleyen markanın üretim kadrosunun yüzde 82'lik büyük bir bölümü kadın çalışanlardan oluşuyor.

Bununla birlikte marka, Dossha Community organizasyonları vasıtasıyla kadınların ortak deneyimler etrafında buluştuğu, profesyonel ve kişisel ağlarını genişlettiği güçlü bir topluluk oluşturuyor.

Kurucu ortak Şeyma Polat'a göre markanın büyümesindeki en önemli güçlerden biri de bu topluluk:

"Dossha'yı yalnızca ürünlerle büyütmüyoruz. Kadınların deneyimleri, geri bildirimleri ve katkıları markamızın gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor."

Küresel Dönüşüm: Türkiye’den Avrupa’ya Sürdürülebilir Genişleme

Kuruluşunun ardından geçen kısa sürede yerel pazarda güçlü bir konum elde eden Dossha, orta ve uzun vadeli stratejik büyüme planları kapsamında Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. Marka, önümüzdeki süreçte en az iki Avrupa ülkesinde doğrudan operasyonel altyapı kurmayı ve lojistik ağını genişletmeyi planlıyor.

Uluslararası genişleme stratejisinin temel direklerini ise kalite standardizasyonu, yenilenebilir enerji odaklı sorumlu üretim ve topluluk tabanlı marka sadakati oluşturuyor. Dossha için küresel pazarlarda yer almak, yalnızca yeni tüketici kitlelerine ulaşmak anlamına gelmiyor; aynı zamanda kadının içindeki gücü, özgürlüğü ve kolektif büyüme potansiyelini destekleyen küresel bir yaşam tarzı hareketini yaygınlaştırmayı simgeliyor.

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