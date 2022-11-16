Düğüne tabutla gelen kişi damat: Sosyal medyada tepki çekti

ABD'de gerçekleşen bir düğüne damadın tuhaf girişi sosyal medyada çok konuşuldu. Damadın düğüne nedimeler tarafından tabutla taşınması bir konuk tarafından kameraya kaydedildi.

TikTok'ta paylaşılan video, 8,2 milyon izlenme sayısına ulaştı ve gelinin tepkisini yansıtmasa da izleyiciler tarafından hiç hoş karşılanmadı ve oldukça patavatsız bir tavır olarak yorumlandı.

Beyaz bir takım elbise ve siyah bir kravatla gösterilen damat, tabutla taşınıyor, ardından tabuttan çıkarak düğün takının altına geliyor.



Damadın tuhaflığının aksine tabutunu taşıyanlar düğüne uygun kıyafetler giyinmiş. Görüntülerde damatla ilgili pek fazla ayrıntı verilmese de tabuttan çıkarken görevliler şaşkınlıkla olan bitene bakıyor.

Video gelini göstermiyor ve damadın tuhaf girişinin ardından düğün töreninin gerçekten devam edip etmediğini de göstermiyor.

Düğüne tabutla giriş sosyal medyada çok tepki çekti. Bazı yorumcular başlarına böyle bir şey gelse düğünü hemen iptal edeceklerini söyledi. Bir kullanıcı "Bana yapılsa hemen oradan ayrılırdım" dedi, bir başkası "Düğünü iptal ederdim" görüşünü dile getirdi. Bir yorumcu ise "Bu ne saygısızlık" diye yazdı.

Pek çok kullanıcı ayrıca garip video karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Bir kullanıcı ise damadın davranışını sevimli bulduğunu belirterek, "Aslında bunun çok şirin olduğunu düşündüm. Ben bunu "Seninle tanışmadan önce ölmüştüm" veya "Hayatım seninle tanışana kadar gerçekten başlamamıştı" şeklinde yorumluyorum" dedi.