Dün akşam MasterChef eleme potasına kim gitti, 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Dokunulmazlığı bu hafta bir kez daha kaybeden mavi takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şükran oldu. Şükran eleme potasına Recep'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan isim Kübra oldu.

Önceki bölümlerde dört eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Şadi, Nilay, Simge ve Ayşe olmuştu. Böylece bu haftanın eleme adayları Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep ve Kübra oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takımdan, Uzak Doğu Mutfağı konseptinde 9 çeşit yemek hazırlamalarını istedi.

50 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan çeşminigar çorbası hazırlamalarını istedi.

45 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şükran oldu.