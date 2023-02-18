Dünden Sonra Yarından Önce: Ceyda Düvenci ve Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni psikoloji programı

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor. 20 Şubat Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak Dünden Sonra Yarından Önce programında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.

Star Tv tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Dünden Sonra Yarından Önce”, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen büyük depremin ardından Türkiye'nin, Türk insanının yaşadığı deprem travmasına destek olmak amacıyla, depremin getirdiği psikolojik travmalar nasıl atlatılır, neler yapılabilir konularına odaklanacak.

İnteraktif gerçekleşecek yayında, seyircilerden sorular alınacak. Deprem bölgesindeki ve tüm Türkiye'deki 7'den 77'ye insanımız için, bu dönemi nasıl atlatabileceğimize dair kılavuz bir program olacak Dünden Sonra Yarından Önce, yaralarımıza bir reçete olmayı hedefliyor.

20 Şubat Pazartesi günü başlayacak Dünden Sonra Yarından Önce programında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.