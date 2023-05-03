Dune 2'den ilk afiş ve fragman yayınlandı

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ilk bölümünün ardından gözler 2. bölüme çevrildi.

3 KASIM'DA VİZYONDA

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi olan "Dune: Part 2"nin 3 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

İLK AFİŞ VE TEASER YAYINLANDI

İlk filmi ile büyük beğeni kazanan serinin ikinci filminden ilk afiş ve teaser fragmanı yayınlandı. Afişin ortaya çıkması ile birlikte filmdeki yeni oyuncular da kesinleşmiş oldu. Paylaşılan afişe göre ikinci filmde Timothée Chalamet ve Zendaya’ya Austin Butler ve Florence Pugh eşlik ediyor.

Filmden yayınlanan ilk afiş, bir çöl manzarasının önünde duran Chalamet ve Zendaya'nın karakterleri Paul Atreides ve Chani'yi içeriyor. Film, Frank Herbert'in klasik romanından uyarlanan ilk filmin destansı hikayesine devam etmeyi vaat ediyor.

DUNE 2 OYUNCU KADROSU

Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.