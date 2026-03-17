Dune 3’ten ilk kareler: Timothée Chalamet büyük finalle geri dönüyor
Denis Villeneuve imzalı Dune serisi, "Dune Messiah" uyarlamasıyla beyaz perdeye veda etmeye hazırlanıyor. Timothée Chalamet’nin paylaştığı ilk karelerle heyecanı artıran büyük finalde, karakterlerin değişimi ve kadroya eklenen sürpriz isimler dikkat çekiyor...
Sinema dünyasının en çok konuşulan bilimkurgu serilerinden biri olan Dune, Denis Villeneuve imzalı üçüncü filmiyle beyaz perdeye veda etmeye hazırlanıyor. Başrol oyuncusu Timothée Chalamet ve serinin resmi hesapları üzerinden paylaşılan ilk görseller, final filmindeki büyük değişimin sinyallerini veriyor.
KARAKTERLERDEKİ DEĞİŞİM
Paylaşılan karelerde, Paul Atreides karakterinin serinin önceki filmlerine göre daha olgun ve yorgun bir görünüme sahip olduğu dikkat çekiyor. Göz çevresindeki yaşlılık belirtileri ve kırmızı yara izleri, hikayedeki belirgin bir zaman aşımına işaret ediyor. 18 Aralık 2026'da vizyona girmesi beklenen film, Frank Herbert’ın 1969 tarihli "Dune Messiah" romanını temel alacak.
KADRODA YENİ VE TANIDIK İSİMLER
Final filminde hikaye genişlerken, oyuncu kadrosu hem eski dostları hem de yeni yüzleri ağırlıyor. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy ve Josh Brolin rollerine devam ederken; ikinci filmde yer almayan Jason Momoa, Hayt karakteriyle seriye yeniden katılıyor.
Yeni katılan isimler arasında en dikkat çekeni ise, hikayenin önemli isimlerinden biri olan "Scytale" rolüyle kadroya dahil olan Robert Pattinson oluyor.
YÖNETMENİN "FARKLI KİMLİK" ARAYIŞI
Yönetmen Denis Villeneuve, bu yapımı klasik bir seri mantığıyla kurgulamadığını vurguluyor. İlk iki filmi, ilk kitabın tam bir uyarlaması olan "kendi içinde bütün" bir çalışma olarak tanımlayan Villeneuve, hazırlık aşamasındaki yeni film için şu ifadeleri kullanıyor:
“İnsanların bunun benim için gerçekten birbirini tamamlayan iki parçalı bir bütün olduğunu anlaması önemli. Bu gerçekten ilk kitabın uyarlaması olan bir film çiftiydi; o iş bitti ve tamamlandı. Eğer yazım aşamasında olan üçüncü bir film yaparsam, bu öncekilerin devamı niteliğinde klasik bir üçleme gibi olmayacak. Bunu söylemek garip ama eğer oraya geri dönersem, bu farklı hissettiren ve kendi kimliği olan bir şey yapmak için olacak.”