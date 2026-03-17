Dune 3’ten ilk kareler: Timothée Chalamet büyük finalle geri dönüyor

YÖNETMENİN "FARKLI KİMLİK" ARAYIŞI



Yönetmen Denis Villeneuve, bu yapımı klasik bir seri mantığıyla kurgulamadığını vurguluyor. İlk iki filmi, ilk kitabın tam bir uyarlaması olan "kendi içinde bütün" bir çalışma olarak tanımlayan Villeneuve, hazırlık aşamasındaki yeni film için şu ifadeleri kullanıyor:



“İnsanların bunun benim için gerçekten birbirini tamamlayan iki parçalı bir bütün olduğunu anlaması önemli. Bu gerçekten ilk kitabın uyarlaması olan bir film çiftiydi; o iş bitti ve tamamlandı. Eğer yazım aşamasında olan üçüncü bir film yaparsam, bu öncekilerin devamı niteliğinde klasik bir üçleme gibi olmayacak. Bunu söylemek garip ama eğer oraya geri dönersem, bu farklı hissettiren ve kendi kimliği olan bir şey yapmak için olacak.”

