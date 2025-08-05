Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı, ziyarete açıldı

23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın’da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken 2 bin 600 yıldır ayakta duran Apollon Tapınağı ise hem hikayesi hem de görkemli yapısı ile ziyaretçilerini selamlıyor. Günümüze kadar korunarak gelen Apollon Tapınağı’nda ise gerçekleştirilen çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

ANTİK KEHANET MERKEZİ

Efes'teki Artemis Tapınağı ve Sisam Adası'ndaki Heraion Tapınağı'ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü tapınağı olma özelliğine de sahip olan Apollon Tapınağı, antik bir kehanet merkezi olarak da biliniyor. Milattan Önce (M.Ö.) 8. yüzyılda İyonyalılar tarafından inşa edilen tapınağın, Yunan mitolojisindeki Tanrı Kral Zeus'un oğlu Apollon'a adandığı düşünülürken, tarihi tapınak gerçekleştirilen test açılışının ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Tapınağın ziyarete açılmasının ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bölgede incelemeler gerçekleştirilirken, konu ile ilgili yapılan açıklamada "Didim Apollon Tapınağı çevre düzenleme ve inşaat çalışmaları incelenerek, 5 Ağustos 2025 Salı günü alanda test açılışı gerçekleştirilmiş ve ziyaretçi alımına başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.