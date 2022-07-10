Duruşunuz kişiliğinizi ele veriyor! Duruşunuz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?
Duruşunuz kişiliğinizi yansıtıyor! Farklı duruş ve bacak pozisyonları aslında kişiliğiniz hakkında da çok şey söylüyor. Duruş şekliniz kimliğinizi ele verirken aslında sizin nasıl biri olduğunuz hakkında da ipuçları veriyor. Peki sizin duruşunuz genellikle hangisi bir inceleyelim...
Daha önce burun şeklinize göre, uyku pozisyonunuza göre ve hobilerinize göre karakter analizinizi çıkarmıştık şimdi ise duruş şeklinize göre kişiliğini keşfediyoruz! Evet doğru okudunuz, duruşunuz, bacak şekliniz aslında sizin nasıl bir karaktere sahip olduğunuz konusunda pek çok bilgi veriyor. Siz farketmeseniz bile karşınızdaki insana verdiğiniz algı bacak ve duruş şeklinizden her şeyi ortaya koyuyor. Birkaç davranışsal çalışma, bacak pozisyonunun kişiliği ortaya çıkardığı sonucuna varmıştır. Peki sizin duruş şekliniz hangisi? Gelin birlikte kişiliğinizi inceleyelim...
Bacaklar paralel duruş
Bacaklarınız birbirine paralel duruyorsa, kişiliğiniz itaatkarlığı veya otoriteye saygıyı yansıtır. İnsanlarla konuşurken çok baskın bir birey değilsiniz. Daha uyumlu ve iyi bir dinleyici olma eğilimindesiniz. Ancak bu, bir konuşma sırasında bilgi veya güven eksikliğiniz olduğu anlamına gelmez.
İletişiminizde kesinlikle incelik ve tarafsızlık var. Bacaklarınızı birbirine paralel tutarak aşırı heyecanlı, korkmuş veya gergin hissettiğinizde kendinizi sakinleştirmenize yardımcı olur.
Bacaklarınız ayrık duruş
Bacaklarınızı biraz ayırarak duruyorsanız, kişiliğiniz otoriter ve emredici olma eğilimini yansıtır. Kendine güvenen ve atılganlık bir yapınız var. Alanınızı geniş tutmaya çalışıyorsunuz. Kalabalığın arasında varlığınızı hissettirmekten korkmuyorsunuz. Fikrinizi güvenle söyleme eğilimindesiniz. Bacakları hafif aralıklı duran kişilerin de iletişim biçimlerine oldukça hakim oldukları görülmektedir.