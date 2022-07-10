Duruşunuz kişiliğinizi ele veriyor! Duruşunuz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Daha önce burun şeklinize göre, uyku pozisyonunuza göre ve hobilerinize göre karakter analizinizi çıkarmıştık şimdi ise duruş şeklinize göre kişiliğini keşfediyoruz! Evet doğru okudunuz, duruşunuz, bacak şekliniz aslında sizin nasıl bir karaktere sahip olduğunuz konusunda pek çok bilgi veriyor. Siz farketmeseniz bile karşınızdaki insana verdiğiniz algı bacak ve duruş şeklinizden her şeyi ortaya koyuyor. Birkaç davranışsal çalışma, bacak pozisyonunun kişiliği ortaya çıkardığı sonucuna varmıştır. Peki sizin duruş şekliniz hangisi? Gelin birlikte kişiliğinizi inceleyelim...