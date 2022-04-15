Ebru Ceylan'ın "Konuşan Resimler- Saint Age" sergisi sanat severlerle buluşuyor

Sanatçı Ebru Ceylan’ın, Türkiye’nin ilk betimlemeli sergisi olan "Konuşan Resimler" sergi serisinin "Saint Age" adını verdiği ve "Kutsal Çağ"a davet ettiği resimleri 8 Nisan’da sergilenmeye başladı. Ziyaretçilerine hem görsel hem de duyusal bir deneyim sunan sergi 18 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

9-18 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan "Saint Age" sergisi, 8 Nisan’da sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı açılış gecesi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye’nin ilk betimlemeli sergilerini üreten sanatçı Ebru Ceylan, serinin son sergisi "Saint Age"de ziyaretçilerine görsel, duyusal ve edebi eserler sunuyor.

Faust, Antigone, Romeo ve Juliet, Hamlet, Medea, Macbeth, Godot’yu Beklerken, Hayaletler, Asiye Nasıl Kurtulur?, Lüküs Hayat, Arzu Tramvayı, Martı, Venedik Taciri, Vanya Dayı ve Othello gibi insanın yolculuğuna ışık tutan eserlere resimlerinde yer veren Ebru Ceylan’ın son sergisinde, Türkiye'nin önemli tiyatro-sinema oyuncuları ile seslendirme sanatçılarının okuduğu hikayeler ve şiirler tablolara eşlik ediyor.

Sergi açılışında davetlilere eserler hakkında bilgi veren Ebru Ceylan, "Konuşan Resimler"in çatıda yer alan bir isim olduğunu belirtirken, "İlk olarak 2014’te Ebedî-Edebî sergisiyle başladık. Burada Türk edebiyatçılarını anlattık. Üç sene sonra yönümüzü Anadolu’nun ozanlarına çevirirken şimdi de yüzümüzü dünyaya döndük. Bu sefer dünya tiyatrolarının önemli karakterlerini işliyorum." ifadelerini kullandı.

"Saint Age" sergisindeki resimlere Madrigal, Can Ozan, İbrahim Selim, İrem Helvacıoğlu, Dolunay Soysert, Dolapdere Big Gang, Manga, Sufle gibi sanatçılardan oluşan yaklaşık 30 kişilik bir kadronun seslendirme ve müzikleriyle katkı sağladığını söyleyen Ceylan, "Resimleri yaparken hikayelerini yazıyorum. Karakterler gözümde öyle canlanıyor. Hikayeleri yazarken karakterin dünyası ile benim hayal dünyam birleşiyor. O yüzden eserler sadece resimlerden oluşmuyor. Hikayeleri var. Bu hikayeleri de aralarında bağ kurduğunu düşündüğüm sanatçı arkadaşlarım seslendiriyor ve müzikleriyle eşlik ediyor." diye konuştu.

"İçimizdeki Hamlet’in Kim Olduğunu Bilelim Diye Böyle Bir Seri Yarattım"

Resimlerinde kullandığı karakterlerin insani yönlerini, duygularını ele elan sanatçı Ebru Ceylan, "Tiyatro eserlerindeki bu önemli karakterler bugün yaşasalardı hangi duygu üzerinden giderlerdi, onu anlatmanın derdindeyim. O unuttuğumuz karakterler, aslında içimizdeler. Bugün de Hamlet, Faust aramızda geziyor. Onları hatırlatırken, duygu hikayelerini anlatırken de ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ sorusuyla yola çıktım." dedi.

"Konuşan Resimler"le sanat dünyasına yeni bir soluk getiren Ceylan, "Saint Age" ile Tanrı’nın insanı, insanın da yarattığı karakterlerle devam ettirdiği sonsuz bir döngüyü ele alırken, farklı fikir ve düşüncedeki insanların bir masada toplandığı sergi serisi şimdiye dek bu topraklarla bağ kuran edebiyatçılarımızın, ozanlarımızın işlendiği bir yolculuktan pencereyi bu defa dünyaya açıyor, bu topraklara dünyanın yarattığı mühim karakterler dahil oluyor. Sergide iyilik ve kötülüğün nereden çıktığı, varlık ve hiçlik, cennet ve cehennem kavramları; Tanrı’nın cennet olarak doğayı ve cehennem olarak insanı mı yarattığı sorgulanıyor.