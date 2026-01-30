Ece Çeşmioğlu Ölmez “Yeraltı” dizisiyle ekranlara dönüyor

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yeraltı' dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle hem oyuncu kadrosuyla hem de hikâyesiyle dikkat çekmeyi başardı. Projenin genişleyen evrenine dahil olan yeni isimler de izleyicinin merakını her geçen gün artırmaya devam ediyor.



'YERALTI' KADROSUNA DAHİL OLACAK İSİM: ECE ÇEŞMİOĞLU ÖLMEZ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya dahil olacak isimler arasında Ece Çeşmioğlu Ölmez de yer alıyor. Oyuncu Taner Ölmez'in eşi olan Çeşmioğlu, anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara vermişti; "Yeraltı" dizisiyle uzun süreli sessizliğini bozarak setlere dönüş yapıyor. Çeşmioğlu'nun kadroya dahil oluşu, oyuncunun ekran yolculuğuna yeniden başladığını gösteriyor.

HAMBURGLU’NUN KARDEŞİ HÜLYA

Ece Çeşmioğlu Ölmez, dizide Murat Danacı’nın canlandırdığı 'Hamburglu' karakterinin kardeşi Hülya rolünü üstlenecek. Senaryoda önemli bir yere sahip olan Hülya karakterinin, hikâyeye getireceği sürprizlerle dizideki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.