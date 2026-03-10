Ece Dizdar, Giray Altınok’un 'Gustav' dizisinin kadrosuna dahil oldu

Türkiye’nin dijital yayın platformlarındaki yerli içerik atağı, MGX Film imzalı yeni bir yapımla devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Giray Altınok’un hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı “Gustav: Gustav Maier’ın Tuhaf Öyküsü” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken, oyuncu kadrosuna Ece Dizdar eklendi.



'VESPERA' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Başarılı oyuncu Ece Dizdar, vampir temalı bu fantastik öyküde Vespera karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Disney Plus ekranlarında yayınlanacak olan dizi, fantastik atmosferi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.





GÜÇLÜ İSİMLER BİR ARADA



Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu proje, Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerini aynı sette buluşturuyor. Dizide ana karakter Gustav’a Giray Altınok hayat verirken, usta oyuncu Haluk Bilginer Friedrich, Özge Özpirinçci ise Fulya karakterini canlandırıyor.