Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’den yeni dikey dizi: 'Yeni Nesil Aile'
Ekranların sevilen isimleri Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim, eğlenceli aile komedisi “Yeni Nesil Aile” için bir araya geldi. Senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği dikey dizinin yapımını İki Dakika Creative House üstleniyor. Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi, bu sonbaharda izleyiciyle Doğan Burda’nın yeni dijital platformu Bmag’de buluşacak.
Türkiye, bu sonbahar dijital dünyada yepyeni bir aile hikayesini konuşacak. İki Dakika Creative House imzasıyla, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın, senaristliğini Ece Yosmaoğlu’nun üstlendiği ve başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ile İbrahim Selim’in yer aldığı “Yeni Nesil Aile” dizisinin ilk okuma provası, dün (12 Ağustos) Çırağan Palace Kempinski’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.
“Yeni Nesil Aile”, sadece hikâyesiyle değil, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en yüksek prodüksiyonlu dikey dizi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Toplam 58 bölümden oluşacak komedi türündeki yapım, tempolu ve kısa bölümleriyle herkesin kolayca izleyebileceği, günlük hayata keyif katabilecek bir dikey dizi olarak tasarlandı.
İstanbul’da bahçeli bir evde geçen hikaye; farklı kuşaklardan gelen aile bireylerinin çatışmalarını, sevgi dolu anlarını ve hem komik hem duygusal karşılaşmalarını merkezine alıyor. Montessori eğitimi, YouTube ebeveynliği, sağlıklı yaşam takıntıları gibi günümüz ebeveynlik pratikleri; geleneksel aile değerleriyle aynı çatı altında buluşuyor, zaman zaman tatlı atışmalara, zaman zaman samimi yüzleşmelere dönüşüyor.
Eda Ece, Sumru Yavrucuk, İbrahim Selim’in başrolünde yer aldığı Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘’Yeni Nesil Aile’’ dikey dizi formatı ile izlenme alışkanlıklarını kökten değiştirecek.