Eda Ece ve Binnur Kaya aynı kadroda: "Düğünümüz Var" için hazırlıklar başladı

Televizyon ekranları, hazırlık süreci devam eden iki yeni diziyle hareketlenmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu projelerden ilki olan ve şimdiden büyük merak uyandıran “Düğünümüz Var” kod adlı aile komedisi, Poll Films imzasıyla izleyiciyle buluşacak. Sinema salonlarındaki hareketliliği ekrana taşımayı hedefleyen yapımcı Polat Yağcı, bu yeni işi için yıldız isimlerden oluşan iddialı bir kadro kuruyor.





DİKKAT ÇEKEN KADRO: EDA ECE VE BİNNUR KAYA



Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde Yasak Elma dizisinin yeniden çekilmesiyle ilgili teklifler alan Eda Ece, kariyerinde yeni bir sayfa açarak tercihini bu sıcak aile hikâyesinden yana kullandı. Başarılı oyuncu, dizinin başrolünü üstlenmek üzere yapım ekibiyle el sıkıştı. Eda Ece’ye bu projede, oyunculuk gücüyle tanınan ve her projesi ilgiyle takip edilen Binnur Kaya eşlik edecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Ece Tuncer (@eda.ece)'in paylaştığı bir gönderi



MUSTAFA KOTAN YÖNETMEN KOLTUĞUNDA



Polat Yağcı yapımcılığında hayata geçecek olan bu aile komedisinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Televizyon dünyasının yetenekli ve renkli isimlerini bir araya getirmeyi hedefleyen yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.





