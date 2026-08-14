Eftal Gülbudak hayatını kaybetti! Eftal Gülbudak, kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Kariyeri boyunca çok sayıda oyunda ve projede yer alan Eftal Gülbudak'tan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Şehir Tiyatroları oyuncularından usta isim Eftal Gülbudak, 66 yaşında vefat etti.

ACI HABERİ DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı.

TAZİYE MESAJI

Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EFTAL GÜLBUDAK KİMDİR?

Eftal Gülbudak 1960 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.

Ünlü tiyatrocu, “Kuşlar” , “Kırmızı Pabuçlar”, “Resimli Osmanlı Tarihi”, “Evita”, “Tartuffe”, “Barışa Şans Verin”, “Lüküs Hayat”, “Mösyö Butterfly”, “Askerliğim”, “İstanbul’un Gözleri Mahmur”, “Cem Sultan”, Savaş ve Barış”, “Sevimli Hayalet”, “Yavru Kimin”, “Çalıkuşu”, “Birlikte Oynayalım”, “Bir Atın Öyküsü”, “Bisküvi Adam”, “Anadolu İnsanının Kültürel Kimliğinde Oyun/Bir”, “Ölüm ve Oyun”, “Güz Bitiminde Moliere gibi oyunlarda yer almıştı.