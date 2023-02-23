Ego dizisine yeni bir oyuncu katılıyor

İlk kez 5 Şubat'ta FOX ekranlarında seyirci ile buluşan Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisi seyirciden tam not aldı. Başrollerinde Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un yer aldığı Pastel Film imzalı dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor.

EGO DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; büyük bir borçla karşı karşıya gelen Erhan’ın patronu Sibel’in teklifiyle değişen hikâyesini beyazcama aktaran dizinin ekibine etkili oyunculuğuyla tanınan Şafak Pekdemir katılacak. Başarılı oyuncu FOX’ta pazar akşamları yayınlanan dizide “Esin” karakterine hayat verecek.

EGO 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. bölümün ardından ikinci bölümü heyecanla beklenen EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. EGO dizisinin 2. Bölümü 26 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

EGO 2. BÖLÜM FRAGMANI