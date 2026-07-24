Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Ekin Koç, hem ulusal televizyon projelerindeki rolleri hem de uluslararası film festivallerinde ses getiren yapımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu hakkında izleyiciler; "Ekin Koç kimdir?", "Ekin Koç kaç yaşında?", "Aslen nereli?" ve "Hangi dizilerde oynadı?" İşte detaylar...
Elele Online
Genç yaşına rağmen kariyerine birçok başarılı proje sığdıran Ekin Koç’un hayatı, yaşı, memleketi ve yer aldığı projeler...
Ekin Koç Kimdir ve Kaç Yaşında?
Tam adı İsmet Ekin Koç olan başarılı oyuncu, 21 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan yetenekli oyuncu, 34 yaşındadır.
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Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanan Koç, üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa olan ilgisini fark etmiş ve bu alanda profesyonel eğitim almaya karar vermiştir. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi usta isimlerden oyunculuk dersleri alarak sektöre güçlü bir adım atmıştır.
Ekin Koç Aslen Nereli ve Boyu Kaç?
Ekin Koç, Antalya'nın Alanya ilçesinde doğup büyümüştür. Aslen Antalyalı olan oyuncunun annesi banka emeklisi Şefika Koç, babası ise turizmci Vehbi Koç'tur.
Düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla da dikkat çeken yetenekli oyuncu, 1.80 metre boyunda ve yaklaşık 73 kilo ağırlığındadır.
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Ekin Koç’un Oyunculuk Kariyeri: Nasıl Ünlü Oldu?
Oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım atan Ekin Koç, ilk projesiyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Dönemin gençlik ve fantastik kurgu türündeki popüler yapımı Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı "Tilki" (Kıvanç) karakteriyle kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınmıştır.
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Ardından tarihi dönem dizilerinde ve iddialı sinema filmlerinde gösterdiği performanslarla rüştünü ispatlayan oyuncu, özellikle gerçek bir hayat hikayesini konu alan Bizim İçin Şampiyon filminde efsane jokey Halis Karataş'ı canlandırarak eleştirmenlerden tam not almıştır.
Ayrıca Emin Alper’in yönettiği ve Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan Kurak Günler filmindeki performansı, uluslararası alanda da takdir toplamıştır.
Ekin Koç’un Oynadığı Diziler ve Filmler
Başarılı oyuncunun geçmişten günümüze yer aldığı öne çıkan dizi ve film projeleri şunlardır:
Oynadığı Televizyon Dizileri
Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) – Tilki / Kıvanç
Benim Adım Gültepe (2014) – Seyfi
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016) – Sultan I. Ahmed
Hayat Sırları (2017-2018) – Burak Özer
Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021) – Sultan Melikşah
Üç Kuruş (2021-2022) – Efe Tekin
Taş Kağıt Makas (2024) – Umut Tanrıkulu
Oynadığı Sinema Filmleri ve İnternet Projeleri
Senden Bana Kalan (2015) – Özgür
Bizim İçin Şampiyon (2018) – Halis Karataş
Okul Tıraşı (2021) – Selim Öğretmen
Kurak Günler (2022) – Murat
7 Yüz / Proformat (İnternet Dizileri)
Özet Künye
Adı Soyadı: İsmet Ekin Koç
Doğum Tarihi: 21 Haziran 1992
Doğum Yeri / Nereli: Alanya, Antalya
Yaşı: 34
Boyu: 1.80 m
Mesleği: Oyuncu
Eğitimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme / Akademi 35Buçuk