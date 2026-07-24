Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Genç yaşına rağmen kariyerine birçok başarılı proje sığdıran Ekin Koç’un hayatı, yaşı, memleketi ve yer aldığı projeler...

Ekin Koç Kimdir ve Kaç Yaşında?

Tam adı İsmet Ekin Koç olan başarılı oyuncu, 21 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan yetenekli oyuncu, 34 yaşındadır.

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Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanan Koç, üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa olan ilgisini fark etmiş ve bu alanda profesyonel eğitim almaya karar vermiştir. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi usta isimlerden oyunculuk dersleri alarak sektöre güçlü bir adım atmıştır.

Ekin Koç Aslen Nereli ve Boyu Kaç?

Ekin Koç, Antalya'nın Alanya ilçesinde doğup büyümüştür. Aslen Antalyalı olan oyuncunun annesi banka emeklisi Şefika Koç, babası ise turizmci Vehbi Koç'tur.

Düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla da dikkat çeken yetenekli oyuncu, 1.80 metre boyunda ve yaklaşık 73 kilo ağırlığındadır.

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Ekin Koç’un Oyunculuk Kariyeri: Nasıl Ünlü Oldu?

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım atan Ekin Koç, ilk projesiyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Dönemin gençlik ve fantastik kurgu türündeki popüler yapımı Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı "Tilki" (Kıvanç) karakteriyle kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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Ardından tarihi dönem dizilerinde ve iddialı sinema filmlerinde gösterdiği performanslarla rüştünü ispatlayan oyuncu, özellikle gerçek bir hayat hikayesini konu alan Bizim İçin Şampiyon filminde efsane jokey Halis Karataş'ı canlandırarak eleştirmenlerden tam not almıştır.

Ayrıca Emin Alper’in yönettiği ve Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan Kurak Günler filmindeki performansı, uluslararası alanda da takdir toplamıştır.

Ekin Koç’un Oynadığı Diziler ve Filmler

Başarılı oyuncunun geçmişten günümüze yer aldığı öne çıkan dizi ve film projeleri şunlardır:

Oynadığı Televizyon Dizileri

Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) – Tilki / Kıvanç

Benim Adım Gültepe (2014) – Seyfi

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016) – Sultan I. Ahmed

Hayat Sırları (2017-2018) – Burak Özer

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021) – Sultan Melikşah

Üç Kuruş (2021-2022) – Efe Tekin

Taş Kağıt Makas (2024) – Umut Tanrıkulu

Oynadığı Sinema Filmleri ve İnternet Projeleri

Senden Bana Kalan (2015) – Özgür

Bizim İçin Şampiyon (2018) – Halis Karataş

Okul Tıraşı (2021) – Selim Öğretmen

Kurak Günler (2022) – Murat

7 Yüz / Proformat (İnternet Dizileri)

Özet Künye

Adı Soyadı: İsmet Ekin Koç

Doğum Tarihi: 21 Haziran 1992

Doğum Yeri / Nereli: Alanya, Antalya

Yaşı: 34

Boyu: 1.80 m

Mesleği: Oyuncu

Eğitimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme / Akademi 35Buçuk