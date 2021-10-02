Elele dergisi ekim sayısı çıktı!

Kendi bildiğin okuyan, oyunu değiştiren ve kitleleri peşinden sürükleyen ‘oyun bozan’larla tanışın… Yeliz Korkmaz, Eren Boz, Eylem Başar Söğüt ve Selin Özünaldım aynılığın gölgesine sığınmayı reddeden ve hikayeleriyle herkes ilham veren dört oyun bozan! Gökyüzünün altında buluştuğumuz fotoğraf çekimi ve gerçekleştirdiğimiz röportaj, ekim sayımızda.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir araya geldiğimiz Buse Terim, Yasemin Sakallıoğlu, Berfu Yenenler ve İlayda Ildır ile kendi dijital hikayelerinden yola çıkarak; kız çocuklarına sesleniyor. Hep birlikte kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği, bilim, sanat ve spor aracılığıyla desteklenmesi ve dijital dünyadaki temsillerini ve siber zorbalıkla mücadele etme yollarını konuşuyoruz.

Tüketim toplumunun ikircikli yüzüne derinlemesine bir bakış atan ‘Ben de İsterem’ yazısı, sokak modası, 2021 sonbahar saç trendleri, kendi işini kurmak isteyenlere ‘hadi!’ diyen ilham verici bir girişim hikayesi ve çok daha fazlası bu sayfalarda.

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Üç farklı kapak seçeneğiyle defter, dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye…

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