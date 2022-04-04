Elele dergisi, nisan ayına oyuncu Esra Bilgiç ile merhaba diyor!
Diriliş Ertuğrul, Ramo ve şu an hazırlık aşamasında olan Süslü Korkuluk dizisine dek kariyerini konuşmak ve ‘gerçek’ Esra’yı tanımak için derin bir sohbete başlıyoruz. Esra Bilgiç ile gerçekleştirdiğimiz eğlenceli kapak çekimini kaçırmayın…
Stil ve güzellik sayfalarında 2022 ilkbahar/yaz trend raporu, dönüşümün peşinden gidenler için yazar Piraye Erdoğan’dan ‘Yeni Olmak’ yazısı, modanın kalbinde atan giyilebilir teknoloji ve yenilenmek isteyenler için huzurlu seyahat lokasyonları Elele dergisi sayfalarında.
Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Üç farklı kapak seçeneğiyle ‘haftalık ajanda’ dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye.
Kaçırmayın!
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