Elele dergisi, temmuz ayına oyuncu Cemre Baysel ile merhaba diyor!

Duygusallığın temsilcisi lila, sevimli bir yaz enerjisine sahip bandanalar, mikro etek devrimi ve 2022 yazına dair yükselen plaj trendleri stil sayfalarında.

Güneş sonrası bakım, lip gloss ışıltısı ve yeni çıkan estetik uygulamaları ise güzellik sayfalarımızda sizi bekliyor.

Dijital dünyanın etkileyicileri, ‘ben böyleyim!’ diyor. Gezgin Esra Başlar, podcast yayıncısı Bengi Apak, multidisipliner sanatçı Birce Kirkova, kendini araştırmacı Yasemin Yapanar, içerik üretici Melis Ketenci, içerik üretici Rümeysa Yağcı, müzisyen Melis Fis, televizyon sunucusu Deniz Satar ve içerik üretici Simay Dal ile moda anlayışlarından ilham kaynaklarına, yaşam tarzlarının stilleri üzerindeki etkisinden dijital dünyadaki başarı kavramına uzanan içten bir sohbet gerçekleştiriyoruz.

Girişimci ruhlara ilham verecek bir marka hikayesi, Şahika Ercümen ile su altının derinlikleri, ‘biraz yürüyelim mi?’ cümlesinden doğan bir aşk hikayesi ve çok daha fazlası Elele dergisi temmuz sayısında.

Elele temmuz sayısı çıktı!

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