Elele Dergisi, yepyeni bir yıla Ezgi Mola enerjisiyle merhaba diyor!

Yeni bir yıla başlangıç yaparken; gücünü sevgiden alan, iyileştiren ve gerçekliği hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan Ezgi Mola ile eğlenceli bir fotoğraf çekimi ve derinlemesine bir röportaj için bir araya geliyoruz.

Karakterlerin ötesinde ve senaryoların dışında, etkileyici bir buluşma gerçekleştiriyoruz… Kariyer yolculuğunda zirveye doğru yol alan ve durmadan kendine yeni zirveler belirleyen oyuncu Aytaç Şaşmaz’ı daha yakından tanımak isteyeceğinize eminiz.

Geçtiğimiz yılın tam 22 pozitif anından, 2022’ye umut dolu 22 mesaj bıraktık! Okuyunca iyi hissettirecek bir zaman makinesine davetlisiniz.

Yeni yılda ‘hadi!’ dedirten, ilham verici bir girişim hikayesi; 60’lar, 80’ler, erken 2000’ler ve günümüzün ikonlarından ve öne çıkan görünümlerinden oluşan stil rehberi; en güncel moda haberleri; tek bakışta kalbinizi çalacak 2022 kış trendleri; ışıl ışıl makyaj ve güzellik sayfaları ile Elele Dergisi aralık-ocak sayısı çıktı!

Sizin için bir de yılbaşı sürprizi hazırladık! Hande Kazanova’nın Elele okuyucularına özel olarak hazırladığı ‘Astroloji 2022’ kitabı, dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye…

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