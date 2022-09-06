Elele Eylül ayına Boncuk Yılmaz ile merhaba diyor

2022 sonbahar trendlerine sürdürülebilir ve ‘az çoktur’ felsefesine göz kırpan bir bakış, büyüyen paylaşım ekonomisine rehber niteliğinde ikinci el moda markaları, sokak stilinin yeni yıldızı vegan deri ve çok daha fazlası stil sayfalarımızda sizi bekliyor.

Son dönemin en çok konuşulan konusu aile dizimi, bu ay prömiyerini yapan ‘Dünya Yerinden Oynar’ oyununun oyuncuları, senaristi ve yönetmeni ile derinlemesine bir sohbet, hafıza ve beslenme arasındaki güçlü bağlar yine Elele eylül sayısında.

Güzellik sayfalarımızda ise 2022 sonbahar trend raporu ve geleceğin estetik uygulamaları sizi bekliyor.

Elele Ağustos sayısı çıktı!

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