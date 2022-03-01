Elele Mart sayısı çıktı!

Caz müzikle harmanladığı şarkılarıyla hayatımızın vazgeçilmez bir eşlikçisi olan Karsu ile gerçekleştirdiğimiz röportajı kaçırmayın.

Tutkulu, meydan okuyan, hayat veren, mutluluğu paylaşan ve bazen alaycı, özgürlüğün içkin bir kahkahası; gülmek! 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ için sporcu Zehra Güneş, sanatçı ve iç mimar Eda Zamanpur, teknik direktör Nurcan Çelik, aktivist Seyhan Arman, oyuncu Hayal Köseoğlu, hukukçu Nesibe Kırış, ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ve gazeteci Tuluhan Tekelioğlu ile bir araya geliyor ve kadına atfedilen tüm gerici söylemlere şen şakrak gülüşümüzle karşılık veriyoruz.

Bahar Akıncı, ‘Tek Başına Seyahat Olur!’; French Oje, ‘Sevgili, Anne Yarısı mıdır?’; Şebnem Burcuoğlu, ‘Güzel, Küçük Bir Aptal’; Hande Akın, ‘Nasıl Bir Kadın Olduğunu Annen’de Bulabilirsin’ yazılarıyla ve Cem Güventürk, Kadınlar Günü için hazırladığı özel çizimiyle mart sayımızda!

İkonik isimlerin öne çıkan güzellik görünümleri, ezber bozan sokak modası trendleri ve feminist manifesto ile birlikte 2022 ilkbahar/yaz stil trendlerinden öneriler sizi bekliyor…

Kaçırmayın!

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