Oyunculuk kariyerine ve hayata bakış açısına dair derinlemesine bir sohbete başlıyoruz! ‘Unutulmaz bir an’ dedikleri yaz hatıralarıyla Cansın Sağlam, Yasemin Szawlowski, Dilan Bozyel, Aybüke Albere, Gözde Demiral ve Oitheblog ile birlikte hayallere dalıyoruz… Seyahat sayfalarımızda ise denize doğru 12 muhteşem rota sizi bekliyor!

Bronz makyaj, SPF’li ürünler, selülitle biraz da barışarak mücadele rehberi, güneşi şehre taşıyan trend parçalar ve gezginler için pratik olabilecek lezzetli tarifler yine Elele mayıs sayısı sayfalarında.

Elele mayıs sayısı çıktı!

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