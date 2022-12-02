Elele'nin kapağında Ayça Ayşin Turan var

Duygular ve saçlar arasındaki görünmez bağın peşinde, yetenekli ellere ve yaratıcı ruhlara sahip saç tasarımcılarının rehberliğiyle özel bir keşfe çıkıyoruz. Akın Ünal, Nesrin Can, Mutlu Ahmet Sinan ve İbrahim Zengin ile dönüşümün anahtarı saçların dalgalı, düz ve kıvırcık yollarında, dönüşüm hissinin kapısını birlikte aralıyoruz. İhtiyacımız olan anahtar, onların kelimelerinde saklı.

Sonbaharın göz kamaştıran renkli manzaralarından sonra, kış mevsimi için yeni rotalara doğru yola çıkıyoruz. Almanya’nın pitoresk kasabalarıyla romantik bir yolda, Kafkasya’nın Berlin’i Tiflis’te, doğanın izini süreceğiniz Doğu Karadeniz’de ve karlar altında bir Baltık masalı yaşayacağınız Kars-Ardahan güzergahında hayalleri süsleyen bir seyahatin başrolündeyiz.

Işıltıyı merkeze alan stil ipuçları, mevsimin başrolleri palto ve kısa botlar, estetik dünyasının yeni uygulamaları, yıpranmış saçları kurtaracak öneriler, göz alıcı makyaj tüyoları, girişimci ruhların ihtiyaç duyduğu ilham dolu bir hikaye, sihirli reçetelerle ortaya çıkan lezzetler ve çok daha fazlası ‘Hande Kazanova ile Astroloji 2023’ kitabı hediyesiyle Aralık 2022-Ocak 2023 sayımızda sizleri bekliyor.

Mutlu yıllar!

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