Elifcan Ongurlar, Doğukan Güngör'lü “Haysiyet” dizisinin kadrosuna dahil oldu

Kanal D’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında merakla beklenen projelerinden biri olan "Haysiyet" dizisinde oyuncu seçimleri devam ediyor. Süreç Film imzalı yapım, Türk edebiyatı ve televizyon tarihinin kült eserlerinden biri olan "Yaprak Dökümü" hikayesini modern bir bakış açısıyla günümüze taşımaya hazırlanıyor.





DOĞUKAN GÜNGÖR "MEHMET" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Senaryosunu Leyla Uslu Oter’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz’ün oturacağı dizi, Karlıova ailesinin ekseninde gelişen olayları konu alacak. Dizinin başrol karakterlerinden "Mehmet"i, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çeken

Doğukan Güngör canlandıracak.





YENİ "FERHUNDE" KARAKTERİ: SUZAN



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; dizinin kadrosuna dahil olan son isim Elifcan Ongurlar oldu. Ongurlar, hikayede "Karlıova" ailesinin gelini "Suzan"

karakterine hayat verecek. Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde karakterinin modern bir yansıması olarak kurgulanan Suzan’ın, ailenin iç dinamiklerinde belirleyici ve çatışma yaratan bir rolde olması bekleniyor.





BABA ROLÜ İÇİN KEREM ALIŞIK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR



Dizinin önemli karakterlerinden biri olan ailenin babası "Sadık" rolü için ise usta oyuncu Kerem Alışık ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Alışık’ın kadroya dahil olması durumunda, projenin oyuncu kadrosu daha da güçlenecek. Hazırlıkları titizlikle yürütülen "Haysiyet", yeni yayın döneminde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

