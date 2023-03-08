Elle Beauty Box çıktı!

5 ürün ve ELLE Ocak sayının yer aldığı ELLE Beauty Box 1200 TL yerine sadece 299 TL+KDV (KDV Dahil 352.82 TL)

Sınırlı sayıdaki kutuyu satın almak için shop.doganburda.com

ELLE Beauty Box'ın içinde yer alan ürünler;

NOTE BB KREM (No:02)

Günlük makyaj rutininde fondöten kullanmayı tercih etmeyen, cilt kusurlarını gizlerken doğal bir görünüm yakalamak isteyen kişilerin tercihi BB kremden yana oluyor. BB krem, cilt kusurlarını kapatırken cilt tonunu eşitler, kusursuz bir görünüm sağlar. Kremsi ve satenimsi yapısı ile pürüzsüz bitiş sunarken, yüksek kapatıcılık ile gün boyu kalıcılık sağlar.

Narenciye özleri ile zenginleştirilmiş formül ile güçlü antioksidan etkileri ile yaşlanma belirtilerini azaltır hüre yenilenmesinde etkili rol oynar. Buğday kepeği özü ile kan dolaşımını hızlandırarak cilde daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Note BB Krem içeriğindeki SPF 15 ile cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken, gözenekleri tıkamadan ve anti-komedojenik formülü ile tüm cilt tiplerinin anlaşabileceği bir ürün.

NOTE NAIL FLAWLESS OJE

Tek katta mükemmel örtücülük ve yükseklik parlaklık sağlar. Geniş renk skalası ile her modunuza uygun göz alıcı görünümün elde edebilirsiniz.

Kanserojen ve sağlığa zararlı olan ; tolüen, DBP, formaldehyde ve camphor maddelerini içermez.

Hızlı kuruma özelliğine sahip olan Note Nail Flawless oje özel fırçası ile tek hamlede kolayca uygulanabilir.

Not: Kutu içerisinden 22, 25 ve 49 nolu ojelerden yalnızca biri yer alacaktır.

FIOLAS SILKY TOUCH EL KREMİ (50 ML)

Cilt tarafından hızla emilen el kreminin içeriğinde bulunan konjak kökü taşıdığı pek çok aminoasit ve mineral ile leke oluşumunu önler ve ellerinizin pürüzsüzlüğünü destekler. Argan ve jojoba yağları ile zenginleşen formül; nemlendirir, cilt elastikiyetini artırır ve hücre yenilenmesini destekleyerek ellerinizi ipeksi bir pürüzsüzlüğe ulaştırır.

PASTEL LIP TO CHEEK TINT

Daha canlı dudaklar ve yanaklar için multifonksiyonlu Pastel Lip To Cheek Tint'i, ister ruj isterseniz allıkolarak kullanabilirsiniz.

Bitki özleriyle formüle edilmiş, su bazlı ve hafif formülü sayesinde dudaklara doğal bir renk veren Pastel Lip To Cheek Tint, yanaklarda ise gün boyu canlı ve fresh bir görünüm sunar.

Film oluşturucu ve jelleştirici transparan formülü sayesinde uzun süre kalıcıdır. Neme ve bulaşmaya karşı dirençlidir. Bu özelliği sayesinde makyaj tazeleme ihtiyacını en aza indiren Pastel Lip To Cheek Tint'in verdiği renk canlılığını uzun süre korur.

İçeriğindeki hyalüronik asit ve gül suyu sayesinde cildi sakinleştirip yumuşatıren aynı zamanda nemlendirir.

Ciltte yapışkan bir his bırakmaz.

BENEFIT MINI BADGAL BANG MASKARA

Kirpikleriniz için mükemmel bir dokunuş! Hangi tipteki makyaj için? Daha belirgin daha cesur görünümler için. BADgal BANG kirpiklerinizi ağırlaştırmadan 36 saate* kadar HACİM sunar. Bu maskara formülündeki mikro partiküller sayesinde kirpikleriniz hiç olmadığı kadar hacimli olacaktır. GÖZ ALICI sonuçlar! Kullanıcıların %90’ında göz alıcı bir hacim görülmüştür** Kullanıcıların >%92’si kirpiklerin uzadığını bildirmiştir** Kullanıcıların >%94’ü anında kıvrımlaşma etkisi bildirmiştir. Kirpiklerinizi besleyen ve güçlendiren B5 provitaminiyle zenginleştirilmiş formül. Günlük fakat daha YOĞUN bir görünüm için birden fazla katın kolaylıkla uygulanmasını sağlar. Kirpiklerinizde topaklanma, ağırlık yapmaz. Suya karşı dayanıklıdır. Özel FUSELE fırçası! 360 derecelik YOĞUN hacim. Kökten uca kadar hem üst hem alt kirpiklerinize, gözünüzün bir köşesinden diğer köşesine kadar kusursuz uygulama sağlar.