Elle Style Awards X M.A.C ödül töreni bu akşam: Metaverse'den nasıl izleniyor?

Geçtiğimiz yılın duruşu, kişiliği, stili ve başarılarıyla ilham veren isimlerini ödül töreniyle 30 Mayıs’ta bir araya getirecek olan 2022 ELLE Style Awards X M.A.C, ELLE Türkiye ekibi ve M.A.C Cosmetics’in “tarzınla, cesurca, tutkuyla #GösterRenklerini” diyerek imza attıkları temayla davetlilerini karşılamaya hazırlanıyor.

ELLE Style Awards X M.A.C’de geçtiğimiz yılın stil sahibi oyuncuları, sanatçıları ve iş insanları ödüllendirilirken, moda dünyası ve sektörü de Yılın Tasarımcısı, Yılın Yükselen Tasarımcısı, Yılın Sürdürülebilir Moda Tasarımcısı, Yılın Marka İşbirliği gibi toplam 22 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Tamamı elle.com.tr ve Blu Tv üzerinden canlı izlenebilecek ELLE Style Awards X M.A.C başından sonuna dek Decentraland Metaverse’de de izlenebilecek.

METAVERSE'DEN NASIL İZLENİYOR?

Tören 30 Mayıs Pazartesi akşamı 19.45'te metaverse’den de canlı olarak izlenebilecek. Peki, Metaverse'den nasıl izleniyor? Yapılan açıklamaya göre saat 19.45'ten itibaren Metaverse deneyimi yaşamak isteyenler şu yolları izleyebilir:

1



İlk olarak Elle Style Awards'ı deneyimleyeceğiniz Decentraland'e ulaşabilmek için tarayıcınızda decentraland.org adresine gidiniz. Ardından sayfada karşınıza çıkan “Get Started" butonuna tıklayınız. (Decentraland Metaverse, şu anda sadece masaüstünden kullanılmaktadır. Mobil cihazınızdan kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.)

Sonraki aşamada Decentraland’ı keşfetmek için özel uygulama ya da tarayıcıdan birini seçmeniz gerekiyor. Windows için uygulamayı indirerek (Download for Windows) ya da tarayıcınızda (Explore on web) devam edebilirsiniz.

2



Bu aşamada, karşınıza iki seçenek çıkacaktır. İlk seçenek "Play using your wallet / Cüzdan kullanarak katıl" ve ikinci seçenek "Play as guest / Konuk olarak katıl" anlamına gelmektedir. Seçiminizi yaparak devam edebilirsiniz.

3



“Play using your wallet / Cüzdan kullanarak katıl" seçeneğini tercih ettiyseniz; karşınıza çıkan 3 cüzdandan sizin için uygun olanı tercih ederek giriş sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği kullanabilmeniz için, bu hesaplardan birine sahip olmanız gerekmektedir.

4



Girişinizi gerçekleştirdikten sonra, karşınıza avatarınızı oluşturmanız için bir ekran çıkacaktır. Burada, avatarınızın görünümünü istediğiniz gibi şekillendirebilir ya da alttaki “Randomize” butonuna basarak rastgele oluşacak bir avatar ile devam edebilirsiniz.



Avatarınız hazırsa “DONE” butonuna basın. Ve ardından çıkan sayfada avatarınıza isteğinize göre bir isim verdikten sonra, “NEXT” butonuna tıklayarak ilerleyin.

Karşınıza, Terms of Service and Privacy Policy (Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası) çıkacak. Okuduktan sonra (Metnin sonuna gelmeniz gerekiyor), buton aktifleşecek. “I AGREE (KABUL EDİYORUM)” butonuna tıklayın.



Artık Decentraland’a yolculuğa çıktınız, biraz beklemeniz gerekiyor.

5



Decentraland’e ulaştınız!



Mouse imlecinizi göstermek için “ESC” tuşunu kullanın. Böylece bilgisayar kullanımı ya da Decentraland içerisindeki yönlendirme için kullanımını değiştirebilirsiniz. “C” tuşuna basarak, karşınıza çıkan panelden avatarınızın hareketlerini nasıl yönlendirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

2022 ELLE Style Awards 2022 X M.A.C Ödül Töreni’ne ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. (ESC tuşuna basın ve linke tıklayın.)



Link: https://play.decentraland.org/?position=65%2C-127&server=marvel

Açılan linkte "Play using your wallet / Cüzdan kullanarak katıl” ve "Play as guest / Konuk olarak katıl" seçenekleri tekrar çıkacaktır. Aynı şekilde giriş yapın.



6



ELLE STYLE AWARDS X M.A.C 2022 ÖDÜL TÖRENİ’NE HOŞ GELDİNİZ!

JÜRİDE KİMLER VAR?

ELLE Style Awards 2022’nin jüri üyeleri arasında Doğan Burda Dergi CEO’su Cem Başar, ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil ve Estée Lauder Şirketleri Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş dışında, moda, stil, sahne, sanat ve tasarım dünyasından Gülse Birsel, Kenan Doğulu, Mehtap Elaidi, Derin Mermerci, Emre Güven, Yonca Ebüzziya, Ayşe Boyner, Rachel Araz Kiresepi ve Murat Süter gibi tarz ve gusto sahibi isimler yer alıyor.