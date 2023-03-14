ELLE Türkiye'den Kapağını Hande Erçel'in çizdiği anlamlı bir Mart sayısı: Kenetlenme

"Ortak hafızamızdan hiç silinmeyecek sarsıcı bir felaketin ardından darmadağın ve gelgitli duygularla hazırladık Mart sayımızı. Keder, korku, çaresizlik, acı, pişmanlık ve öfke birbirine karışmış bir halde gözümüz kulağımız yeni mucizeler beklerken, büyük bir hüznün çevresinde sımsıkı kenetlendik. Paylaştık, ulaştık, bağırdık, küçücük bir yararımız dokunsun diye çırpındık. Tek kalp olarak atmanın gücünü iliklerimize kadar hissettik. Ve yeniden “biz” olduk. Bu duygunun her birimizde yarattığı umut, bu sayının tüm sayfalarında bize de ışık oldu” diyor ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen Mart sayısının editör sayfasında.

Geçtiğimiz ay tüm duyguları yaşadık ama ilk andan itibaren yaptığımız en iyi şey kenetlenmekti, bu nedenle ELLE dergisinin yeni sayısı ‘KENETLENME’ özel sayısı olarak hazırlanmış.

Bu özel sayının için kapağında ise sevilen oyuncu Hande Erçel’in imzası var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim alan Erçel’in ELLE Türkiye Mart sayısı için tasarladığı çalışma, marka elçisi olduğu Nocturne tarafından beyaz tişörtlere uyarlanacak ve Mart ortasından itibaren Nocturne.com.tr ve seçili mağazalarda, Hatay merkezli Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin deprem bölgesindeki yaraları sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için yürüttüğü çalışmalarda kullanılmak üzere satışa sunulacak.

Kenetlenme’ temasıyla hazırlanan sayının kapağının çizimini yapan Hande Erçel duygularını şöyle anlatıyor: “Bir sabah ülkece en büyük, en derin kırılma noktamıza uyandık. O sabahtan sonra biz umudumuzu çaresizliğimizden, öfkemizi kırılganlığımızdan, gücümüzü sesini duyuramayanlardan aldık. İçimizdeki dinmeyecek o fırtınayı günlük telaşlarımız içinde unutmamaya yemin ederek ama hep umut ederek, yüzümüzü güneşe dönmek için kalktık. Bir daha hiçbir çocuğu enkaz altında, karanlıkta bırakmamak için kırıldığımız yerden kenetlendik. Açılan her yarayı birlikte sarmaya, sevgiyle iyileştirmeye, baharlara, güzel günlere söz verdik.”

Koordinasyon alanlarında ve sahada görev yapan kadınları bir araya getiren, girişimci genç kadınların ilham veren hikayelerini buluşturan, afet yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan ve birlik olma halini özel bir moda çekimiyle anlatan ELLE Türkiye Mart sayısını bayiilerden ve dergiburda.com'dan alabilir, trendyol, n11 ve hepsiburada'dan sipariş verebilirsiniz.

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